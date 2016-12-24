В Саранске провели Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Иненармонь»

8 декабря на сцене Мордовского национального драматического театра состоялся финал II Межрегионального конкурса красоты и таланта «Иненармонь».



В этом году за звание самой красивой и талантливой боролись 14 мокшанок и эрзянок в возрасте от 18 до 35 лет. Участницы представляли не только Саранск, но и районы Мордовии, а также Пензу.

В преддверии финала конкурса девушки писали новогодние поздравления бойцам специальной военной операции, вязали теплые вещи, плели маскировочные сети.

В ходе финального представления конкурсантки выступили с визитками-приветствиями на родном языке, продемонстрировали творческие номера и поучаствовали в дефиле в стилизованных мордовских национальных костюмах.

Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, обладательницей гран-при Межрегионального конкурса красоты и таланта «Иненармонь» стала студентка филологического факультета МГУ им. Н.П.Огарева Дарья Шиндяйкина.

Первое место в конкурсе заняла ведущая национальной программы «Сияжар» Екатерина Евстигнеева. Второе место досталось актрисе Мордовского национального театра Татьяне Биушкиной. Третье — студентке Института национальной культуры Олесе Пестовой.