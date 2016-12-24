Мордовия вновь удостоилась звания «Лучший регион культурного добровольчества»

В Москве в эти дни проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, объединивший неравнодушных жителей России и делегатов 40 зарубежных стран. В столице России собрались представители добровольческого движения, лидеры и активисты волонтерских организаций.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Мордовия на форуме вновь удостоилась звания «Лучший регион культурного добровольчества» и получила соответствующий сертификат.

Кроме того, руководитель АНО «Ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии» Татьяна Червячкова была избрана членом координационного совета Всероссийского движения.