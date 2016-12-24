Мордовия вновь удостоилась звания «Лучший регион культурного добровольчества»

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В Москве в эти дни проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, объединивший неравнодушных жителей России и делегатов 40 зарубежных стран. В столице России собрались представители добровольческого движения, лидеры и активисты волонтерских организаций.
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Мордовия на форуме вновь удостоилась звания «Лучший регион культурного добровольчества» и получила соответствующий сертификат.
Кроме того, руководитель АНО «Ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии» Татьяна Червячкова была избрана членом координационного совета Всероссийского движения.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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