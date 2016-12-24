Игорь Комаров и Артём Здунов обсудили социально-экономическое развитие Мордовии

6 декабря в Доме Республики состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и Главы Мордовии Артёма Здунова. Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики и сохранения общественно-политической стабильности в регионе.

«Год близится к концу, уже можно подводить предварительные итоги. С какими результатами подходите к его завершению?» - обратился Игорь Комаров к Артёму Здунову.

«Мы внимательно следим за всеми показателями экономики, особенно в динамике. По ВРП в этому году, по предварительной оценке, мы выйдем на показатель 104,7%. Для нас важно, чтобы был устойчивый экономический рост. Задел на следующий год – это объем инвестиций, сейчас этот показатель составляет 102%», - отметил Глава Мордовии.

Индекс промышленного производства за 10 месяцев – 107,7%, в два раза выросли объемы контрактов республиканских предприятий с госкорпорациями.

Артём Здунов поблагодарил Игоря Комарова за поддержку проекта по созданию особой экономической зоны.

Расширена ТОСЭР «Рузаевка». Растет число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Развивается сельское хозяйство. В этом году средняя урожайность зерновых в республике составила 30,9 ц/га – это лучший результат среди регионов ПФО.

На 80% увеличился внешнеторговый оборот. Причем, как особо отметил Глава Мордовии, экспорт растет быстрее импорта – это говорит о востребованности продукции республиканских предприятий. Также растут и обороты розничной торговли в регионе (106,7%).

Глава республики подчеркнул, что регион нацелен сохранить положительную динамику.



Игорь Комаров и Артём Здунов также обсудили завершение национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», в рамках которых в республике проводились мероприятия по повышению рождаемости. Полпред и Глава Мордовии наметили планы по реализации новых национальных проектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».