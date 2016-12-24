В Мордовии иностранных студентов продолжают знакомить с культурой республики

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В рамках проекта «Добро пожаловать в мир культуры Мордовии» студенты-иностранцы узнают о национальных, культурных и исторических особенностях нашей республики.
Так, 4 декабря сотрудники Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. провели экскурсию для иностранных студентов филологического факультета МГУ им. Н.П.Огарева.
Как отмечают в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ, экскурсия по музею позволила молодым людям, впервые оказавшимся в нашей стране, окунуться в прошлое и прикоснуться к героической истории нашей страны и республики.
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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