В Мордовии иностранных студентов продолжают знакомить с культурой республики

В рамках проекта «Добро пожаловать в мир культуры Мордовии» студенты-иностранцы узнают о национальных, культурных и исторических особенностях нашей республики.

Так, 4 декабря сотрудники Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. провели экскурсию для иностранных студентов филологического факультета МГУ им. Н.П.Огарева.



Как отмечают в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ, экскурсия по музею позволила молодым людям, впервые оказавшимся в нашей стране, окунуться в прошлое и прикоснуться к героической истории нашей страны и республики.