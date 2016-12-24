Артём Здунов и Ольга Любимова обсудили развитие сферы культуры Мордовии

В Москве 3 декабря состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра культуры России Ольги Любимовой. Обсуждалась реализация ряда важных проектов в сфере культуры и обновление материально-технической базы учреждений Мордовии.

Глава республики рассказал, что в 2026 году исполнится 150 лет со дня рождения великого скульптора и уроженца мордовской земли Степана Эрьзи. Празднование юбилея станет важным событием в культурной жизни региона и всей страны.

В республике уже создан оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея скульптора, разрабатывается план мероприятий. Запланирован межмузейный выставочный проект «Всероссийский транзит «Санкт-Петербург – Москва – Мордовия», достигнуты договоренности с Государственным Русским музеем о проведении Дней Русского музея в Мордовии, научно-практической конференции «IX Эрьзинские чтения», длительном экспонировании в Мордовии работ С.Д. Эрьзи из собрания ГРМ и проведение на базе Музея им. С.Д. Эрьзи сессий федерального проекта «Музейные маршруты».

Ольга Любимова поддержала включение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения скульптора, в федеральную повестку памятных дат.

Республика в последние три года активно включилась в создание художественных и документальных фильмов. Эта работа ведется при поддержке Минкульта РФ и Президентского фонда культурных инициатив совместно с кинокомпаниями «Аллюр-фильм» и «Солар».

Уже увидели свет документально-игровой фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой», художественный фильм-сказка «Школа Бабы Яги» и короткометражный документальный фильм «Спасая маленькие жизни», посвященный 60-летию Детской республиканской клинической больницы. В августе следующего года в прокат выйдет картина о непобедимом адмирале Федоре Ушакове.

На очереди – съемки полнометражного игрового фильма «Выбираю тебя», посвященного теме материнства и отцовства, поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей и, прежде всего, крепкой семьи. Руководители федерального ведомства и региона обсудили механизмы поддержки этого проекта.

На встрече речь также шла о капитальном ремонте основной гастрольно-концертной площадки республики – Мордовской государственной филармонии. Ольга Любимова поддержала инициативу региона, отметив, что работы будут включены в новый нацпроект «Семья» на 2026 год.

Также обсудили капремонт Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова и участие заявок Мордовии в мероприятиях госпрограммы «Развитие культуры» по сохранению объектов культурного наследия.

Глава Мордовии пригласил Министра культуры России Ольгу Любимову посетить республику в рамках празднования 95-летия со дня образования Мордовской автономии, которые пройдут в регионе в январе 2025 года.