Артём Здунов и Василий Пискарев провели прием граждан по личным вопросам

Глава Мордовии, секретарь Мордовского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Артём Здунов и депутат Государственной Думы, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 2 декабря провели совместный прием граждан по личным вопросам. В нем приняли участие руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» - руководитель региональной общественной приемной председателя партии, заместитель Председателя Госсобрания РМ Сергей Вдовин, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Станислав Тиньгаев, руководители министерств и городского округа Саранск.



Жительница Саранска Галина Учаева - инвалид первой группы, передвигается на коляске. Уже много лет она занимается спортом, и очень успешно: Галина Николаевна - мастер спорта международного класса, неоднократный призер чемпионатов страны, Европы и мира по пара-армрестлингу. В этом году она стала победителем чемпионата России. Галина Николаевна переживает за маломобильных - всех, кому необходим социальный транспорт для передвижения. В настоящее время для маломобильных групп населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями передвижения, задействованы три автомобиля марки «Газель». Услуги по индивидуальным перевозкам предоставляются бесплатно. Заявку на подачу транспортного средства можно сделать, позвонив диспетчеру МП г.о.Саранск «Горэлектротранс».



«Но машины уже выработали свой ресурс, часто ломаются. Прошу от имени инвалидов и родителей детей-инвалидов, чтобы вы нашли возможность изыскать средства для закупки нового транспорта», - сказала Галина Учаева.



Городские чиновники к проблеме подошли спустя рукава - на просьбы ответили отписками, с авторами таких ответов Глава республики поручил разобраться. «Новый автотранспорт, конечно, нужен. Будем его закупать, используя разные источники финансирования», - сказал Артём Здунов.



Соответствующее поручение дано временно исполняющему полномочия главы городского округа Саранск Владимиру Быкову. К решению проблемы подойдут комплексно - через программу обновления «Горэлектротранса», в республиканском бюджете предусмотрят ежегодную закупку за счет допдоходов, «Единая Россия» изыщет партийные средства. Спецтранспорт нужен и для бойцов, вернувшихся с СВО и проходящих реабилитацию, в том числе - в спортзалах. Решение - за социальным блоком правительства совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».



Также Галина Учаева обратилась с личной просьбой: предоставить ей возможность ездить на тренировки в спортклуб «Вымпел» не два раза в неделю, как сейчас, а три. Это позволит параспортсменке в полную силу готовиться к соревнованиям и защищать честь родного региона и всей страны. Глава республики дал поручение первому заместителю Председателя Правительства РМ Галине Лотвановой взять вопрос на контроль.



Артём Здунов и Василий Пискарев пожелали женщине здоровья и новых спортивных побед. «Вы очень достойный человек, чемпион. Спасибо за ваши достижения», - сказал Глава Мордовии.



Руководитель Штаба регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Евгений Ячинов пришел на прием с вопросом, касающимся ремонта Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов в Саранске. Музей был открыт в 1995 году, он является важным центром духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения.



«Здесь прекрасные экспозиции, но ремонта здания не было. Общественность, которая занимается патриотической работой, этот вопрос очень волнует. Следующий год объявлен в республике Годом исторической памяти. В связи с этим хотелось бы понимать, будет ли реконструкция музея и когда. Потому что в текущей обстановке сохранность фондов музея вызывает большие опасения», - отметил он.



Как пояснила министр культуры РМ Светлана Баулина, капремонт музея начнут в следующем году в рамках нового нацпроекта. Планируется обновить все инженерные коммуникации, кровлю, а также оснастить объект культуры современным оборудованием.



Из Темниковского района на прием приехала Мария Баранчикова, заместитель главы Бабеевского сельского поселения. Ее просьба касалась газификации деревни Ивановка. Населенный пункт небольшой, здесь живут пенсионеры, но сейчас дома активно скупают дачники. Как пояснил глава Темниковского района Олег Родайкин, эту территорию планируется развивать с точки зрения туризма.



Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов сообщил, что населенный пункт включен в программу газификации на 2025 год, протяженность межпоселкового газопровода составит 1,7 километра, внутрипоселкового газопровода - 700 метров.