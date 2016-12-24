Глава республики обсудил с руководством «Лидер-Компаунда» перспективы развития компании

Глава Мордовии Артём Здунов 2 декабря встретился с генеральным директором АО «Лидер-Компаунд» Анатолием Бузлаевым. Обсуждались производственные показатели предприятия и планы по развитию завода.

«Лидер-Компаунд» - современное предприятие по производству изоляционных материалов по высоким технологическим стандартам. По ряду позиций – это единственный производитель на территории СНГ. На предприятии налажен полный цикл производства: от научных разработок до всех этапов технологического процесса – от работы с сырьем до выпуска готовой продукции.

Анатолий Бузлаев рассказал, что в текущем году объем выручки превысит 3,6 млрд рублей – прирост составит 14,5 %.

Глава Мордовии: «В целом, за три года предприятие по объемам производства выросло в два раза».

Сейчас на заводе трудится 159 человек, только в текущем году принято 50 специалистов. Уровень средней заработной платы достойный – около 89 тысяч рублей.

«Не только деньги определяют прием на работу сотрудников и надежный коллектив. Важное значение имеет культура производства, бытовые условия и отношение к людям, - поделился генеральный директор «Лидер-Компаунда». – Стараюсь общаться с рабочими, обсуждать проблемы – человечность никто не отменял. У нас полный социальный пакет».

Несмотря на то, что предприятие не испытывает острого дефицита специалистов, с предстоящего года на базе МГУ им. Н.П. Огарева будет вестись целевое обучение молодых специалистов. В первую очередь преимущество будет отдано детям сотрудников – это поможет поддержать трудовые династии завода.

Было отмечено, что для развития производства крайне важны НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). На предприятии такие разработки ведутся сразу по нескольким направлениям. Во-первых, практически на стадии выпуска уже находятся маслобензостойкие материалы, выпуском которых на данный момент в России никто не занимается. Также совместно с Россетями ведется тестирование уникальных композиций для силовых кабелей. Все исследования предприятие ведет совместно госуниверситетом.

Сейчас компания реализует проект по расширению производственных мощностей общей стоимостью порядка 1,5 млрд рублей, планируется привлечение средств через механизмы Фонда развития промышленности России.

Артём Здунов поддержал все начинания предприятия, планы по научным разработкам и развитию производства с привлечением средств господдержки. Особое внимание было уделено показателям выработки и объемам налоговых отчислений компании.