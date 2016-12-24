В Доме Республики обсудили работу фонда «Защитники Отечества»

7 октября Артём Здунов обсудил работу филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РМ с первым вице-премьером Галиной Лотвановой и руководителем филиала Алексеем Герасименко.



В настоящее время социальные координаторы работают во всех районах республики. Фонд заключил 45 соглашений с различными министерствами и ведомствами - это позволяет оказывать помощь в режиме одного окна. С начала работы филиала сюда обратились более 8 200 человек, и благодаря четкому взаимодействию различных структур 97 % вопросов решены положительно. Обращения, как правило, касаются денежных выплат, назначения мер социальной поддержки, юридических вопросов.



«Благодаря вашей помощи, Артём Алексеевич, у нас начал работать военный прокурор, он регулярно приезжает к нам из Пензы», - отметил Алексей Герасименко. Успешно реализуется программа диспансеризации ветеранов СВО - здесь Мордовия стала первой, и сейчас уже по всей стране внедряется эта практика. Более 236 ветеранов республики прошли диспансеризацию, сейчас они находятся на реабилитации.



Участников СВО привлекают к воспитательной работе с подрастающим поколением - они проводят уроки Мужества, классные часы «Разговоры о важном», их приглашают и на различные культурные и спортивные мероприятия.



Важное направление - увековечение подвигов наших бойцов. В этом году выпущены почтовые конверты с изображением Героев России Давида Малыйкина и Григория Слугина.