Глава Мордовии обсудил с представителями индустрии гостеприимства развитие отрасли

5 октября в рамках проходящего в Саранске осеннего гастрофестиваля Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями индустрии гостеприимства. Развитие туризма для республики - одно из приоритетных направлений. Большую роль здесь играют объекты сферы гостеприимства - гостиницы, кафе, рестораны.



Артём Здунов подчеркнул: «Республика целенаправленно работает над увеличением турпотока в регион, проводится большое количество событийных мероприятий».



Результаты есть - с начала текущего года турпоток вырос на треть. Повысилась загрузка гостиниц, увеличивается количество предприятий в сфере общественного питания. При этом руководитель Мордовии отметил, что уровень сервиса тоже должен расти, сфера гостеприимства должна идти в ногу со временем, постоянно развиваться.

В национальной республике туристам интересно не только познакомиться с культурой и традициями мордовского народа, но и попробовать национальную кухню. Однако не всегда и не во всех учреждениях общепита можно это сделать. В этом плане есть нарекания даже к работе национального ресторана «Мордовское подворье».



Что нужно сделать, чтобы улучшить состояние отрасли - об этом говорили на встрече.



О действующих в республике мерах господдержки предприятий индустрии гостеприимства и подготовке кадров для этой сферы рассказали министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин и министр образования РМ Елена Солдатова.



Директор ресторана «Солнце и Луна» Ирина Мордовина поблагодарила Главу республики за проведение гастрономического фестиваля. Она призналась, что владельцы предприятий общепита не ожидали такого наплыва горожан. «Мы увидели много довольных и счастливых людей и поняли, что проводить такие фестивали нужно», - сказала она.



Индивидуальный предприниматель Василий Курочкин поделился опытом работы своего бизнеса. Его торговые точки предлагают национальные блюда, и они пользуются спросом. «Мордовские блины пачат хорошо себя зарекомендовали. Ездим с экспедициями по сельской глубинке, собираем местные рецепты приготовления мордовских блюд», - рассказал он.



По итогам встречи принято решение ввести региональный стандарт гостеприимства. Республиканская ассоциация рестораторов будет плотнее взаимодействовать с учреждениями СПО, которые готовят кадры для отрасли.



Вице-премьер Батыр Эмеев, который по поручению Главы республики ведет направление по обустройству набережной Инсара в районе стадиона «Мордовия Арена», отметил: в следующем году эта территория будет включена в событийный календарь, городские власти приведут ее в порядок, чтобы она превратилась в комфортное место отдыха.