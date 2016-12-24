Поздравление Главы Мордовии с Днём учителя

Дорогие наши учителя и наставники!

От всей души поздравляю вас с Днём учителя!

Добрые и мудрые, ответственные и всегда готовые прийти на помощь, креативные, терпеливые и высокопрофессиональные. Такие они - наши учителя.

Педагоги Мордовии всегда в топе лучших в России. Подтверждение этому личные успехи и победы учеников в различных олимпиадах и конкурсах. Вы помогаете детям выбрать жизненный путь, учите быть добрыми, честными, воспитываете истинных патриотов Родины.

Поддержка сферы образования постоянно в центре внимания. В республике строятся и ремонтируются школы, открываются «Точки роста» и кванториумы. В этом году в рамках нового президентского проекта «Беспилотные авиационные системы» во многих школах Мордовии созданы профильные классы. Мы и дальше будем делать всё, чтобы дети получали современное и качественное образование.

Спасибо за ваш профессионализм и преданность делу! Желаю здоровья, счастья и неиссякаемого вдохновения!

Глава Республики Мордовия А. Здунов