Поздравление Главы Мордовии с Днём учителя

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Дорогие наши учителя и наставники!
От всей души поздравляю вас с Днём учителя!
Добрые и мудрые, ответственные и всегда готовые прийти на помощь, креативные, терпеливые и высокопрофессиональные. Такие они - наши учителя.
Педагоги Мордовии всегда в топе лучших в России. Подтверждение этому личные успехи и победы учеников в различных олимпиадах и конкурсах. Вы помогаете детям выбрать жизненный путь, учите быть добрыми, честными, воспитываете истинных патриотов Родины.
Поддержка сферы образования постоянно в центре внимания. В республике строятся и ремонтируются школы, открываются «Точки роста» и кванториумы. В этом году в рамках нового президентского проекта «Беспилотные авиационные системы» во многих школах Мордовии созданы профильные классы. Мы и дальше будем делать всё, чтобы дети получали современное и качественное образование.
Спасибо за ваш профессионализм и преданность делу! Желаю здоровья, счастья и неиссякаемого вдохновения!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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