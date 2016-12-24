Артём Здунов: «Педагоги Мордовии – чуткие, талантливые, нацеленные на результат люди»

Профессия педагога - одна из самых уважаемых и почитаемых в нашей стране во все времена. Учителя, воспитатели и преподаватели вкладывают частичку души в каждого своего воспитанника, дают знания и прививают жизненный опыт. Именно поэтому День учителя в России – праздник всенародный! 4 октября в Мордовии чествовали работников педагогической сферы. С профессиональным праздником воспитателей, учителей и преподавателей поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Педагоги Мордовии – а это 15 тысяч человек – чуткие, талантливые, нацеленные на результат люди. Мы сталкиваемся с вами каждый день, доверяем вам своих детей. Для нас принципиально важно, чтобы мы были лучшими в республике, в стране», - подчеркнул руководитель региона.

Глава республики отметил, что педагоги Мордовии традиционно держат высокую планку профессионального мастерства, подтверждая это хорошими результатами на конкурсах разного уровня. Мордовия по-прежнему входит в тройку лидеров по качеству образования в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Знания и кропотливый труд учителей помогают ученикам добиваться весомых результатов на предметных олимпиадах – по результативности участия Мордовия в десятке лидеров.

«Поздравляю республику с такими высокими результатами за год!» - сказал Артём Здунов.

Было отмечено, что государство со своей стороны работает над повышением социального статуса учительской профессии – по решению Президента России в этом году увеличены федеральные выплаты классным руководителям и советникам директора по воспитанию. Продолжена программа «Земский учитель». В республике в полном объеме сохранены все региональные меры поддержки, они будут увеличиваться.

Большая работа проводится в регионе и по улучшению образовательной инфраструктуры – открываются новые школы, ведется капремонт по федеральной программе, учреждения оснащаются современным оборудованием. В 100% сельских школ есть Центры «Точка роста», продолжают создаваться школьные «Кванториумы», кластеры среднего профессионального образования. Руководитель региона подчеркнул: республика продолжит активно модернизировать образовательные учреждения – капитально ремонтировать детские сады и техникумы, обновлять базы детских лагерей, оснащать предметные кабинеты в школах.

«Сегодня главное – привить подрастающему поколению наши традиционные духовно-нравственные ценности. Идеологическая борьба за умы и души наших детей идет нешуточная. В подростковом возрасте все воспринимается не критично, а оценивается объективно уже позже. Поэтому для нас важно первыми дойти до ребят с нужной информацией – чтобы не было фальсификации истории, нужно рассказывать о том, как сейчас воюют наши бойцы, что происходит в современном мире, что происходило в истории, и как это повторяется. Внимательно относитесь к «Разговорам о важном», тем более, что теперь уроки будут проходить и в детских садах, - подчеркнул Глава Мордовии. – От души поздравляю всех с Днем учителя. Пусть радость, которую вы дарите детям и родителя, возвращается вам сторицей!»

Первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова обратилась к педагогам республики: «Спасибо, учителя, за преданность профессии, за безграничную любовь к детям! Пусть ваши ученики всегда радуют вас!»

В ходе торжественного мероприятия были вручены высокие награды.

Директор гимназии № 20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова Ринад Аюпов, награжденный орденом Славы Республики Мордовия III степени, отметил: «Уважение, любовь к учителю – это гарантия сильной и крепкой России!»

«Рад трудиться на благо родной Мордовии и России!» - сказал директор Республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин, которому присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Мордовия».

Министр образования Мордовии Елена Солдатова отметила: «Вы формируете будущее, уважаемые коллеги. Наша профессия самая важная, вместе с семьей мы день за днем растим будущие поколения, граждан нашей страны. Будьте горды, мудры и терпеливы! Нам под силу любые высоты!»

Педагогам-победителям Всероссийского конкурса были вручены премии Президента России, а лучшим воспитателям, школьным учителям и преподавателям – премии Главы Республики Мордовия.