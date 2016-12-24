Состоялась встреча делегации Мордовии с представителями Генерального консульства России в Шанхае

В первый день работы делегации Мордовии в Китайской Народной Республике состоялась встреча в Генеральном консульстве России в Шанхае.

Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил российских дипломатов и лично Генерального Консула Дмитрия Лукьянцева за поддержку регионов в выстраивании деловых и гуманитарных связей с КНР.



Было отмечено, что в рамках бизнес-миссии нашего региона планируется укрепить имеющиеся взаимовыгодные связи для запуска перспективных, долгосрочных проектов в отраслях экономики, научной и социальной сферах.



Уже сейчас между Мордовией и Китаем налажены прочные торговые контакты. Вместе с тем, особое значение для дальнейшего развития имеет промышленная и технологическая кооперация.



«Сейчас важно объединить ресурсы и компетенции для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров, необходимых как отраслям, так и нашим потребителям. Наращивание кооперации положительно повлияет на укрепление экономик наших стран», - подчеркнул Артём Здунов.