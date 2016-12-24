Глава Мордовии Артём Здунов возглавил бизнес-миссию региона в Китайскую Народную Республику

Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым прибыла в Китайскую Народную Республику с бизнес-миссией, которая проходит с 25 по 28 сентября.



КНР - один из основных деловых партнеров Мордовии. Почти третью часть общего внешнеторгового оборота республики составляет торговля с Китаем. В текущем году объемы торговли также демонстрируют положительную динамику. Многие ведущие промышленные предприятия республики имеют тесные партнерские связи с Поднебесной.



Мордовия нацелена на расширение сотрудничества с КНР не только в торгово-экономическом отношении, но и в гуманитарной сфере. В области образования успешно развиваются совместные с китайскими коллегами проекты Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. На базе вуза в Саранске открыто региональное отделение Общества российско-китайской дружбы, расширяется сотрудничество с крупными научными центрами Китая.



Активное взаимодействие Мордовии и китайских провинций идет в формате «Волга-Янцзы». В рамках бизнес-миссии делегация Мордовии посетит города Шанхай, Ханчжоу, Хэфэй. Уже состоялась встреча в Генеральном консульстве РФ в Шанхае.



Кроме того, в ходе визита запланировано подписание ряда соглашений, встречи в мэрии города Ханчжоу, с руководством провинции Аньхой, а также посещение ряда промышленных предприятий.