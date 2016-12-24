Глава Мордовии встретился с руководством АО «Лато»

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Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Оренбургские минералы» Андреем Гольмом и генеральным директором АО «Лато» Муратом Сарсеновым. Обсуждались вопросы развития производства и реализации ряда инвестиционных проектов.
Напомним, АО «Лато» - одно из ведущих предприятий в промышленности строительных материалов в стране, специализирующееся на выпуске хризотилцементных и фиброцементных изделий. Также предприятие выпускает собственные акриловые краски для покрытия фасадных плит фасадов и внутренних работ.
Генеральный директор АО «Оренбургские минералы», в состав которого входит «Лато» рассказал, что сейчас производственные мощности завода загружены максимально. Продукция поставляется в 27 субъектов России, а также в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Армению.
В прошлом году предприятие за счет собственных средств и при поддержке Фонда развития промышленности РМ расширило парк грузовых автомобилей. Сейчас на стадии реализации находится еще один инвестпроект – по модернизации заготовительного участка трубного цеха. Общий объем инвестиций превысит 23 млн рублей.
Глава Мордовии поинтересовался, как обстоят дела с кадрами. Андрей Гольм сообщил, что на предприятии работает 570 человек, но есть и вакантные места. Ежегодно растет и заработная плата сотрудников – сейчас средняя выплата по заводу составляет почти 62 тысячи рублей.
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