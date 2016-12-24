Артём Здунов провел совещание по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры

Глава Мордовии Артём Здунов 23 сентября провел рабочее совещание по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В совещании приняли участие Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин, временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков, исполняющий обязанности начальника УПРДОР РМ Алексей Кузнецов, исполняющий обязанности директора саранского МП «Горэлектротранс» Рушан Умяров.

Очень актуальный для города вопрос - работа общественного транспорта. По поручению Главы республики за это проблемное направление взялись всерьез. Как результат - в последнее время жалоб горожан на эту тему стало меньше.

Владимир Быков доложил о проводимой работе, в том числе по оптимизации маршрутной сети. «С 1 декабря запустим троллейбус № 1, который соединит Ялгу с центром города, это снизит пассажиропоток, - отметил он. - С 1 сентября запустили автобусный маршрут № 5. На автобусный маршрут № 3 будет добавлено две единицы техники. Как только на предприятие придут дополнительные водители, будем улучшать работу маршрутов №№ 17, 20 и 15».

Пока еще дефицит водителей в сфере пассажирских перевозок сохраняется.

«Лично проверяйте, какая обстановка на маршрутах, особенно утром, - обратился Артём Здунов к Владимиру Быкову. - Самое главное – маршрутная сеть, ее оптимизация и перераспределение техники позволяют высвобождать транспорт. Все остальное будем решать за счет новых закупок. Пустые автобусы не должны ходить, и переполненные - тоже. Выстраивайте правильную систему».

К концу года парк общественного транспорта Саранска планируется пополнить автобусами большой вместимости Минского автомобильного завода. Это позволит значительно улучшить ситуацию с перевозками пассажиров в городе.

Глава республики обратил внимание еще на один важный вопрос - подготовку транспортного и дорожного хозяйства к зиме, на своевременное заключение контрактов по закупке реагентов и песко-соляной смеси. «Смотрите внимательно, чтобы не получилось, как прошлой зимой», - предупредил Артём Здунов.

Также на совещании обсудили вопросы реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году и планы на следующий период.

«На сегодняшний день по 89 процентам дорог уже уложен асфальтобетон, ведутся сопутствующие работы. Остаются небольшие объекты, где оборудуют водопропускные трубы, после чего необходимо дополнительно уложить асфальт. В октябре работы по укладке дорожного полотна будут полностью завершены, - отметил председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин. - По текущему году продолжаются работы по трем капиталоемким объектам – это обход Рузаевки и дороги по улицам Строительной и Пролетарской. По обходу Рузаевки - ввод объекта запланирован на текущий год, сейчас ведутся работы по укладке третьего слоя асфальтобетона. К концу ноября работы будут полностью завершены».