Глава республики встретился с генеральным директором «РМ Рейл» Максимом Тевсом

Глава Мордовии Артём Здунов 21 сентября провел рабочую встречу с генеральным директором «РМ Рейл» Максимом Тевсом.

Компания «РМ Рейл» – интегрированный производитель грузовых железнодорожных вагонов и контейнеров полного цикла, крупнейший в России и странах СНГ по объемам выпуска продукции и доле специализированного парка. Предприятия находятся в республиках Мордовия и Хакасия.

«РМ Рейл» - один из крупнейших работодателей Мордовии. В настоящее время на предприятиях, входящих в состав компании, работают почти 8 тысяч человек. В стратегии роста компании уделяется большое внимание персоналу. По итогам восьми месяцев текущего года средняя зарплата достигла 90 000 рублей, увеличение с начала года составило 16%.

Глава Мордовии отметил важность сохранения инвестиционной программы. По словам генерального директора компании, «РМ Рейл» продолжает проекты по разработке инновационного подвижного состава. Создан ряд новых уникальных моделей, не имеющих аналогов на российском рынке или замещающих импортную продукцию. При этом, средства вкладываются не только в разработку новых видов продукции, но и в обновление оборудования, развитие инфраструктуры предприятий, улучшение условий труда и создание комфортной среды на производстве.

Стратегия «РМ Рейл» на ближайшие годы нацелена на удержание лидирующих позиций в сегменте специализированного подвижного состава, развитие и диверсификацию производства.