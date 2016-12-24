В Рузаевке после капитального ремонта открылся Молодежный центр

Глава Мордовии Артём Здунов 17 сентября побывал в Рузаевке. Здесь руководитель республики осмотрел обновленное здание Центра молодежной политики и туризма.

В этом году благодаря нацпроекту «Образование» оно было капитально отремонтировано. На эти цели было направлено 22 млн рублей. Заменили кровлю, окна и двери, инженерные коммуникации, установили новую охранно-пожарную сигнализацию.

Из муниципального бюджета были привлечены дополнительные средства на замену отопительной системы. Теперь молодежный центр и выглядит молодо – красивый, нарядный, современный. В рамках капитального ремонта была благоустроена и прилегающая к зданию территория.

Глава республики высоко оценил качество ремонтных работ. Также Артём Здунов пообщался с молодежью. Ребята поделились эмоциями: они очень рады, что теперь в молодежном центре созданы все условия для реализации их идей. В настоящее время здесь работают центры технического творчества, патриотического воспитания молодежи, интерактивный музей «Народная память и слава Рузаевки», Дом Юнармии, молодежный коворкинг, ресурсный центр добровольчества Рузаевского района.

Одна из площадок молодежного центра – авиамодельный клуб «Кавал». Этот проект реализуется молодежной общественной организацией «Рост» Рузаевского района при поддержке Фонда президентских грантов. В 2023 году организация выиграла грант, на средства которого закупили материалы для изготовления квадрокоптеров, в том числе камеры, радиаппаратуру, комплекты самолетов, видеошлем для симуляции полетов и многое другое. Также в рамках проекта были проведены мастер-классы, уроки мужества во всех образовательных учреждениях Рузаевского района и даже в летних оздоровительных лагерях.

Глава республики пообщался с ребятами, занимающимися в клубе. Призер всероссийских и региональных соревнований по авиамодельному спорту Дмитрий Велькин рассказал, что сейчас готовится к проведению республиканских соревнований, которые пройдут 29 сентября этого года в Лямбирском районе на базе Центрального аэроклуба.

В молодежном центре активно развивается направление инновационного творчества. Ведется кружковая деятельность по робототехнике, 3D-моделированию и программированию.

Еще один важный проект - подростковый центр «Молодежка». Это место проведения досуга для детей, в том числе для ребят, стоящих на профилактических видах учета.

Не менее значимая площадка - Ресурсный центр добровольчества. Основное направление работы – помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Здесь работает гуманитарный штаб, ребята плетут специальные браслеты для снаряжения бойцов.

Было отмечено, что центр работает до 20.00, чтобы у всех ребят была возможность прийти и позаниматься любимым делом, пообщаться со сверстниками, найти единомышленников по интересам.

Артём Здунов отметил, что Рузаевский район стал первым из муниципалитетов, где после реконструкции открылся молодежный центр: «Так держать - выделяются деньги, их надо оперативно осваивать и сдавать объекты в срок. Это говорит о предметной работе районной администрации».