В Мордовии планируется запустить производство по сборке электрических малотоннажных грузовиков

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Глава Мордовии Артём Здунов 17 сентября встретился с руководством ООО «Трансэнергоконсалт». Во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев. Обсудили вопросы взаимодействия по запуску совместного производства в рамках особой экономической зоны.
Напомним, первая в республике особая экономическая зона промышленно-производственного типа создана в рамках Программы социально-экономического развития РМ на 2022-2026 годы, утвержденной Правительством РФ по поручению Президента России.
На площадке ОЭЗ уже приступили к реализации целого ряда проектов. Совместно с компанией «Трансэнергоконсалт» планируется запустить производство по сборке электрических малотоннажных грузовиков.
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