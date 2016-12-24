В Мордовии планируется запустить производство по сборке электрических малотоннажных грузовиков

Глава Мордовии Артём Здунов 17 сентября встретился с руководством ООО «Трансэнергоконсалт». Во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев. Обсудили вопросы взаимодействия по запуску совместного производства в рамках особой экономической зоны.

Напомним, первая в республике особая экономическая зона промышленно-производственного типа создана в рамках Программы социально-экономического развития РМ на 2022-2026 годы, утвержденной Правительством РФ по поручению Президента России.

На площадке ОЭЗ уже приступили к реализации целого ряда проектов. Совместно с компанией «Трансэнергоконсалт» планируется запустить производство по сборке электрических малотоннажных грузовиков.