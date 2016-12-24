Мордовский госуниверситет открыл в Индии Центр русского языка и культуры

16 сентября в Ченнаи в Институте науки и технологий SRM состоялось открытие Центра русского языка и культуры МГУ им. Н.П. Огарева. На базе Центра будут работать курсы русского языка для студентов разных уровней подготовки, проводиться культурные мероприятия, включая мастер-классы и открытые лекции по русской литературе, истории и искусству. Также здесь можно будет получить ресурсную и консультационную поддержку в обучении русскому языку.

В открытии приняли участие участие почетные гости: Генеральный консул России в г. Ченнаи Валерий Ходжаев, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, руководитель Русского дома в г. Ченнаи Александр Додонов.

«От имени Россотрудничества поздравляю МГУ им. Н.П. Огарева и Институт науки и технологий SRM c открытием Центра русского языка и культуры. Мы считаем, что это очень большое событие как для Российской Федерации, так и для Индии. Наши страны сейчас находятся в очень интересном историческом периоде развития отношений не только с точки зрения политики, экономики, но и в гуманитарной сфере. Очень много ребят из Индии едут в Российскую Федерацию на учебу. Также мы видим подъем интереса изучения хинди и других языков Индии в России. Мы знаем, что изучение языков — это хороший путь к развитию торгово-экономических, политических, гуманитарных отношений и взаимопониманию между нашими странами. Сейчас мир меняется, и Россия активно смотрит в сторону Юго-Восточной Азии. Мне кажется, что открытие этого центра даст дополнительный импульс к развитию наших взаимоотношений», — подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Планируется, что Центр русского языка и культуры будет играть ключевую роль в укреплении культурных и образовательных связей между Россией и Индией. Одна из главных задач Центра – подготовка индийских студентов к обучению в магистратуре и аспирантуре российских вузов. Это откроет перед ними новые академические и карьерные возможности, позволит успешно интегрироваться в образовательную систему России и участвовать в международных программах.

Центр станет важной платформой для распространения русской культуры и языка в академической среде Индии, что будет способствовать расширению взаимопонимания и укреплению дружественных связей между странами.

В день открытия по прямой видеосвязи слушателям из Индии и России представили образовательные программы, доступные ресурсы для обучения и развития. Студенты из обеих стран показали творческие выступления.

«Девять месяцев назад мы встретились и сразу с первой встречи договорились начать работу. За короткое время мы научились друг друга слышать и быстро добиваться результата. Уверен, что Центр русского языка и культуры позволит нам понимать друг друга еще больше. Первые студенты из нашего университета уже прошли здесь свою стажировку. И теперь мы с нетерпением ждем, когда команда института SRM вместе со студентами приедет в Россию и в наш университет», — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.