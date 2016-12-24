Артём Здунов встретился с предпринимателями - меценатами

14 сентября в рамках проведения межрегиональной народной премии «Время героев» Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с представителями Мордовского делового товарищества, с меценатами, которые помогают республике в реализации важных социальных проектов.

Руководитель Мордовии подчеркнул, что такие встречи становятся хорошей традицией, и это здорово. Многие из участников состоявшегося обсуждения активно занимаются благотворительностью, поддерживают общественные инициативы. Это, к примеру, Денис Шапкарин, Иван Утенков, Владимир Выборнов, Александр Земченко, Артур Салякаев - все они благотворители, помогающие своей малой родине, развивающие здесь свой бизнес.

Участники разговора поделились идеями и предложениями. Все согласились: сейчас то время, когда нужно объединяться, в том числе для решения важнейших государственных задач.

Глава республики обратил особое внимание на два ключевых направления: это развитие созданной в регионе особой экономической зоны и поддержка детей участников СВО.

Как и всегда, разговор завершился конкретным планом дальнейшего взаимодействия. Участники встречи поддержали идею сделать Саранск поволжским центром для арт-резидентов, договорились превратить набережную у стадиона «Мордовия Арена» в комфортную прогулочную зону. Также в ближайших планах - создать футбольную и хоккейную команды для детей участников СВО.