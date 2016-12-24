В селе Баево открыли памятник Герою России Григорию Слугину

Уроженец села Баево Ардатовского района Григорий Слугин родился и вырос на ардатовской земле, свое призвание - служить Родине - понял еще в школьные годы, поэтому, как и старший брат, решил поступить в военное училище.

С началом СВО не видел другого пути, как отстаивать интересы России. Во главу офицер всегда ставил сохранение жизни личного состава. За безупречную службу ему досрочно было присвоено звание «гвардии капитан», он был удостоен медали «За отвагу» и дважды орденов Мужества.

Год назад Григорий Слугин выполнял боевую задачу по обороне села Вербовое Запорожской области. Ночью 25 сентября противник начал ожесточенное наступление. Начальник штаба гвардии капитан завязал на себя управление огнем артиллерии, выдвинулся в сектор главного удара противника, чтобы оказать помощь командиру роты и подавить наступление. Благодаря умелым действиям уроженца Мордовии вражеские войска понесли значительные потери и начали отступать.

Гвардии капитан до последнего наводил артиллерию на бегущего противника. При побеге враг атаковал позицию офицера дроном, в результате чего Григорий Слугин получил смертельные ранения.

Невозможно представить и оценить потерю для семьи Слугиных - она невосполнима. Но память о Григории будет жить в сердцах его родных, земляков и сослуживцев. 14 сентября на родной земле бойца, в селе Баево, открыли памятник Герою России. В церемонии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, семья Григоря Слугина, его боевые товарищи, односельчане и уроженцы Мордовии.



«Время сейчас непростое - время, когда обострилась борьба добра со злом. Григорий Александрович оказался на стороне добра и отдал за это свою жизнь, за всех нас, за мирную жизнь в Мордовии, - сказал Артём Здунов. - Но что может быть тяжелее, когда мы теряем таких героев, особенно для родных, близкий, друзей, когда герой отдает свою жизнь во благо своего народа. Давайте помнить, что это наше достояние, оно навсегда останется с нами. Самое малое, что мы можем сейчас сделать - увековечить его память».

Григорий Слугин увлекался гиревым спортом - это исконно русский вид спорта, который имеет в нашей стране богатые традиции. В Мордовии сейчас им занимаются больше двух тысяч человек. К тому же, это одна из армейских дисциплин военно-прикладных видов спорта.

Артём Здунов предложить возродить ежегодное проведение Чемпионата Мордовии по гиревому спорту и присвоить ему имя Героя России Григория Александровича Слугина. Жители и уроженцы села Баево и Ардатовского района поддержали эту инициативу.

Боевой товарищ Героя России Александр Олегович выразил слова благодарности родителям друга за воспитание такого замечательного сына: «Не раз выполнял с Гришей боевые задания. Это грамотный, ответственный боец, настоящий друг и боевой товарищ».

Памятник Герою России, гвардии капитану Григорию Слугину открыли Глава Мордовии Артём Здунов, отец военного Александр Григорьевич, мать Татьяна Васильевна, вдова Алена Слугина и брат Александр Слугин.

В память о Герое страны была совершена панихида, в завершение которой владыка Мелетий сказал: «Как истинный христианин, Григорий проявил всю любовь к Родине, своим однополчанам. Мы чтим память героев, которые положили свои жизни за други своя. Вечная память и царствие небесное воину Григорию».

Участники церемонии возложили цветы к памятнику гвардии капитана и почтили его подвиг минутой молчания.

На кладбище села Баево Глава республики осмотрел часовню. Он отметил, что в Мордовии это стало доброй традицией - возводить на местах захоронений такие небольшие постройки для молитв и поминовения усопших.

В этот день в родном селе Григория Слугина и великого мордовского скульптора Степана Эрьзи Артём Здунов за чашкой чая пообщался с семьей и сослуживцами Григория Слугина.



Семья Слугиных - пример крепкой, дружной семьи, хранящей духовные и нравственные ценности. Родители всегда уважали интересы своих сыновей Александра и Григория, развивали их склонности, поддерживали все начинания, особое внимание уделяли воспитанию у них уважения к истории своего рода, малой родины и страны. Наверное, это и послужило тому, что оба брата решили связать свои жизни со служением России и с первых дней специальной военной операции выполняли свой боевой долг.

Обсудили насущные для семьи вопросы. Один из них касался строительства дороги до местного кладбища. Это было обещанием Григория его маме. Теперь его исполнит руководство республики - это будет вклад в увековечивание памяти настоящего героя.

В ходе встречи также было принято решение о присвоении местной школе и одной из улиц села имени Героя Росси.

Жизнь Григория Слугина – пример беззаветного служения Отечеству, верности воинской присяге, отваги и мужества. Наша обязанность – сохранить память об этом и передать будущим поколениям.