На Совете директоров при Главе Республики Мордовия обсудили кадровую политику региона

13 сентября в Доме Республики прошло заседание Совета директоров при Главе Республики Мордовия. Мероприятие традиционно становится площадкой для обсуждения вопросов, актуальных для промышленников и бизнес-сообщества региона.

Открывая заседание, Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что в настоящее время предприятия республики испытывают острейшую за последние 25 лет нехватку кадров.

«Нам необходимо выработать стратегический подход к управлению человеческими ресурсами: как республика будет работать по привлечению рабочих кадров, что мы должны сделать через систему образования, здравоохранения, выделения земельных участков, участия в программе социальной ипотеки», - подчеркнул руководитель республики.

Промышленность региона показывает стабильный рост по основным экономическим показателям. Объем отгруженной продукции за 7 месяцев текущего года вырос на 28,6%. Индекс промышленного производства составил 110,2%. Чтобы сохранить положительную динамику, надо активнее решать проблему дефицита рабочих кадров.

«На данный момент в республике количество вакансий в пять раз превышает количество официально зарегистрированных безработных. Это очень существенно, - отметил Артём Здунов. - Три четверти заявленных работодателями вакансий – по рабочим профессиям».

Наиболее востребованы квалифицированные рабочие обрабатывающей промышленности: электромонтер, слесарь, токарь, фрезеровщик, сварщик, а также специалисты с навыками работы с цифровыми технологиями.

Поэтому, как подчеркнул руководитель республики, уже при наборе абитуриентов должно быть понятно, на какие предприятия они пойдут работать, какую поддержку и зарплату получат, как смогут повысить квалификацию и на какой карьерный рост рассчитывать при закреплении на предприятии.

Важнейший вопрос – поддержка и закрепление на производстве молодых специалистов, он напрямую связан с решением еще одной важнейшей государственной задачи – улучшением демографической ситуации. Как отметил Глава Мордовии, молодые семьи при рождении ребенка должны почувствовать дополнительную корпоративную поддержку, рассчитывать на стимулирующие выплаты, изменения в соцпакете. Очень важны корпоративные программы по сбережению здоровья сотрудников.

Еще один актуальный вопрос – помощь в приобретении жилья. Это может быть выделение беспроцентных займов на улучшение жилищных условий, компенсация процентной ставки по ипотечным кредитам для своих сотрудников. Все эти инструменты должны работать.

Глава республики призвал работодателей уделить особое внимание вопросам безопасности и антитеррористической защищенности промышленных объектов. Поставлена задача провести инвентаризацию всех производственных объектов на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности.

Также Артём Здунов поблагодарил бизнес за поддержку участников специальной военной операции и их семей: «Никого не пришлось уговаривать. Спасибо вам за это, - сказал он. - Многие участвуют в оказании помощи Каланчакскому округу, жителям приграничья, нашим мобилизованным ребятам».

Первый заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ Татьяна Биушкина отметила, что в республике зафиксирован исторически низкий уровень безработицы. Число предложений от работодателей в три с половиной раза превышает количество соискателей, обратившихся в службы занятости. Для улучшения ситуации предпринимается целый комплекс мер - это и механизмы целевого обучения и переобучения под нужны предприятий, меры соцподдержки, поддержка при трудоустройстве определенных категорий граждан, проводятся открытые отборы, онлайн-ярмарки, в том числе для жителей других регионов.

О проводимой работе в сфере профессионального образования по решению кадровых запросов промышленных предприятий рассказала первый заместитель Министра образования Мордовии Юлия Грызулина. Постоянно корректируются цифры приема на определенные специальности и целевое обучение. Большой эффект достигается от кластерного обучения - от детского сада до предприятия. Хороший пример -«Биохимик», здесь налажено взаимодействие с Саранским техникумом пищевой и перерабатывающей промышленности по подготовке специалистов полностью ориентированных на предприятие. Эффективный элемент - целевые договоры на обучение. С учреждениями СПО активно работают и наставники с предприятий. Кроме того, на 25 % повышается трудоустройство студентов уже на этапе обучения, вовлеченных в практическую работу на предприятиях.

Направление здравоохранения также обсудили в ходе заседания. Важный элемент - здравпункты. Сейчас такие подразделения имеют 21 из 90 предприятий региона. Здесь есть и медработники, и минимальный набор оборудования. Еще 13 заводов готовы создать здравпункты, 9 - уже начали их оборудование. Сотрудники здравпункта могут оказать экстренную помощь до приезда скорой помощи, также должны следить за проведением диспансеризации сотрудников, вести пропаганду ЗОЖ. Пока в эту работу включились только предприятия Саранска и Рузаевки.

Актуальная тема сейчас - иммунизация населения. Пока предприятия региона не достаточно активно включились в эту работу. К участникам заседания обратилась главный санитарный врач Мордовии Татьяна Харитонова. Начался сезонный подъем заболеваемости, поэтому уже сейчас необходимо создать иммунитет в трудовых коллективах. Высокая заболеваемость работающего населения, наносит существенный экономический ущерб.

Артём Здунов поддержал: «Прошу работодателей активнее проводить вакцинацию сотрудников, внедрять производственную гимнастику, создавать на предприятиях здравпункты. Здравпункт - это реальная забота о людях».

Внимание участников заседания было заострено и на состоянии материально-технической базы лагерей, относящихся к промышленным объектам - оно вызывают обеспокоенность. Многие лагеря требуют модернизации. Глава Мордовии обратился к руководителям промышленного комплекса: «Давайте займемся этим вопросом, возможность у вас есть».

Важная миссия по решению вопроса кадрового дефицита лежит на МГУ им. Н.П.Огарева - представитель вуза рассказал о проводимой работе в сфере высшего образования.

В ходе заседания опытом работы в кадровой сфере поделились директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» Ринат Раимов, управляющий Мордовским отделением № 8589 – филиалом ПАО «Сбербанк России» Олег Калачев, первый заместитель генерального директора ООО «ЭМ-Кабель» Галина Костарева.