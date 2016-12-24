Константин Чуйченко и Аркадий Гостев осмотрели исправительный центр на заводе «Ромодановосахар»

В рамках межрегионального пенитенциарного форума, который проходит в Мордовии 12 сентября, Константин Чуйченко, Аркадий Гостев и другие федеральные гости в сопровождении Главы Мордовии Артёма Здунова побывали в исправительном центре на базе ООО «Ромодановосахар».



Напомним, что с 2022 года предприятие участвует в пилотных проектах по привлечению осужденных к принудительным работам на специально созданном для этого изолированном участке, функционирующем как исправительный центр. На данный момент на участке работают 39 человек с проживанием в гостевом доме, где есть все необходимое.



По итогам первого полугодия ромодановский участок занял первое место в рейтинге исправительных центров в Республике Мордовия. Здесь самый низкий показатель нарушения дисциплины осужденными и больше всех получивших условно-досрочное освобождение.



Гостям рассказали, что средняя заработная плата осужденных в первом полугодии составила 54,5 тыс. рублей. Самую высокую заработную плату получают трудоустроенные грузчиками склада готовой продукции - более 100 тысяч рублей.



Показательно, что после истечения срока наказания подопечные исправительного центра могут продолжить работу на предприятии. При необходимости им предоставляется жилье в общежитии. Девять бывших осужденных трудоустроились на «Ромодановосахар».