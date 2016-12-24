Состоялась рабочая встреча Артёма Здунова и Константина Чуйченко

В Доме Республики 12 сентября в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра юстиции России Константина Чуйченко прошло обсуждение реализации в республике ряда проектов, курируемых федеральным ведомством.



Константин Чуйченко поблагодарил руководителя республики за проведение форума: «Это очень важная история, смысл которой в гуманизации уголовно-исполнительной системы. Во всем, что было связано с подготовкой людей к освобождению, их жизни в обществе, на первом месте всегда была контрольная составляющая. Сейчас, с принятием закона о пробации, на первое место вышла гуманитарная составляющая. Регион - активный участник системы пробации, мы видим, что результат есть. Спасибо, что уделяете этой теме такое большое внимание».



Министр юстиции России поделился впечатлением от посещения изолированного участка, функционирующего как исправительный центр: «На меня это произвело большое впечатление. Такой формат работы доказывает, что мы движемся в правильном направлении. Достигается главная задача - снижение рецидивности путем подготовки людей к новой жизни».



Артём Здунов поблагодарил Константина Чуйченко за личное участие в межрегиональном форуме, поддержку и внимание к развитию Мордовии.



Важный проект - развитие бесплатной юридической помощи. Напомним, что в 2023 году в Мордовии заработало Государственное юридическое бюро, услугами которого только в первом полугодии текущего года воспользовались 195 граждан по 385 случаям. В основном за помощью обращаются участники СВО и члены их семей. Активно проводятся выездные мероприятия и «День участника СВО» в районах республики, развиваются дистанционные форматы.



Руководитель республики подробно рассказал и о развитии сети исправительных центров. В Мордовии создано 947 мест для трудоустройства и размещения осужденных к принудительным работам. В планах – создание исправительного центра в Рузаевке на 350 осужденных, уже решен ряд организационных вопросов.



Также Константин Чуйченко и Артём Здунов обсудили создание «Квартала юстиции» в Саранске, развитие структуры государственной регистрации актов гражданского состояния, положительный эффект от внедрения электронного документооборота на судебных участках мировых судей, работу регистра муниципальных нормативных правовых актов.



В ходе рабочей поездки в Мордовию Министр юстиции России провел также рабочие встречи с руководителями подведомственных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений и служб.