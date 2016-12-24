В МГУ им. Н.П. Огарева подвели итоги приемной кампании-2024

11 сентября прошла пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании-2024 МГУ им. Н. П. Огарева. Ректор Дмитрий Глушко рассказал о рекордном числе заявлений, количестве поступивших, новой программе поддержки студентов «Лидер+» и многом другом.

— Дмитрий Евгеньевич, расскажите о контрольных цифрах приема.

— У нас наблюдается рост количества поданных заявлений. Всего было подано заявлений 25 069 (+3 028 по сравнению с прошлым годом), из них 20 584 на программы бакалавриата и специалитета (+2 559). Выросло и число зачисленных. В этом году - 5232 человека. Это на 230 человек больше по сравнению с итогами зачисления в 2023 году. Нужно отметить и то, что все бюджетные места закрыты.

— Отдельная тема — поступление в рамках отдельной квоты. Что с этим?

— В рамках отдельной квоты мы приняли 13 участников СВО, 82 ребенка участников СВО. В 2023 году этот показатель был — 39 человек.

— Что касается иностранных абитуриентов — какие показатели в этом году?

— Абитуриентов-иностранцев к нам обратилось значительно больше. К нам зачислено 1 193 иностранных гражданина.

Они представляют следующие страны: Австрия, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Венесуэла, Гвинея, Египет, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Конго, Ливия, Мали, Марокко, Нигерия, Пакистан, Сирия, Судан, Тунис, Чад, Эквадор. Всего заявлений было из 32 стран. Новые для нас — Австрия и Венесуэла.

Большое количество абитуриентов из Туркменистана, а также заметно увеличилось количество студентов из стран Африки.

Однако у нас планируется дополнительный набор по трем направлениям подготовки: Лечебное дело (General Medecine) и Ветеринария (Veterinary Medecine), на которых обучение ведется на английском языке, и программе магистратуры «Теплоэнергетика и теплотехника», которая реализуется и здесь у нас, и в Китае в вузе-партнере.

— Мы знаем, что в этом году на некоторые направления выросли проходные баллы. Расскажите, что это за направления и с чем это связано?

— У нас рост конкурса и проходных баллов по аграрным, инженерным, медицинским, экономическим специальностям. На 50 баллов увеличился проходной балл (206 баллов) на направление «Фундаментальная и прикладная химия». По этой специальности мы готовим кадры в интересах фарминдустрии. Выросли проходные баллы по медицинским специальностям: Стоматология, Педиатрия, Лечебное дело. На 29 баллов вырос проходной балл на «Экономику», по специальности «Фармация» — на 21 балл.

Это прямое влияние программы «Приоритет 2030», развития партнерства с ведущей инновационной биофармацевтической ГК «Промомед», итогом которого стало открытие Федерального центра биотехнологии и медицины. Также хочу отметить заметный рост интереса к направлениям СПО.

— Какие направления оказались самыми востребованными в этом году?

— «Стоматология» (больше 50 человек на место), «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», «Менеджмент» и «Экономика».

— Впервые в этом году в вузе появилась программа поддержки студентов «Лидер+». Можете рассказать подробнее, каковы первые результаты?

— Мы впервые запустили программу «Лидер+» — это внутренний депозит для студентов с высоким уровнем подготовки (по ЕГЭ или демонстрационному экзамену), также предлагаем преимущества в расселении. Теперь 128 человек будут получать дополнительную поддержку от университета. Большее количество участников программы — ребята, поступившие на направления «Лечебное дело» — 22 человека, «Фундаментальная и прикладная химия» — 18 человек и «Информатика и вычислительная техника» — 15 человек. Кроме того, у каждого из них будет свой наставник. Для нас важно развивать наставничество, чтобы студенты учились качественно и на повышенную стипендию. Главная цель — трудоустройство у наших индустриальных партнеров, которые предоставляют выпускникам высокую заработную плату, достойные условия труда и возможности карьерного роста.