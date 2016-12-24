Жителей Саранска приглашают на межрегиональный фестиваль «Время героев»

Торжественный финал межрегиональной премии «Время героев», на котором станут известны имена лауреатов, пройдет в Саранске 14 сентября. Гостей премии ожидает очень насыщенный день - на «Мордовия Арене» будут открыты около 100 развлекательных, развивающих, полезных, спортивных площадок.

Участниками Премии стали 2500 человек из пяти регионов: это жители или уроженцы Республик Мордовия и Чувашия, а также жители Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей.

Что ждет гостей на площадке фестиваля:

С 12.00 до 16.00 14 сентября на «Мордовия Арене» будут открыты около 100 развлекательных, развивающих, полезных, спортивных площадок.

Гости фестиваля смогут посетить:

интерактивную площадку «Средневековая деревня» с мастер-классами по стрельбе из лука, метанию копья, боям на мечах, изготовлению кольчуги, набойке по ткани, чеканке монеты, кожевенному делу

мастер-класс по робототехнике от научно-технической площадки «Юные Кулибины»

детский мастер-класс по плетению изделий из бисера

мастер-класс по вязанию пледов на руках

создание портрета в образе богатыря в режиме реального времени

Также можно будет сдать нормы ГТО на площадке от сети клубов FitnessLife и заняться растяжкой, пилатесом, классической хореографией на площадке от школы балета и растяжки Levita.

Весь день на фестивале будут работать игровые зоны для картинга, лазертага, электронного дартса и мини-футбола с электронными воротами.

Одно из главных мероприятий фестиваля – мотивационная встреча с настоящими героями со всей страны: спасателями, выдающимися врачами, героями по призванию. На мотивационную встречу приедет летчик, Герой России Дамир Юсупов, который в 2019 году в аварийной ситуации совершил успешную посадку пассажирского самолета на кукурузное поле. Профессиональное мастерство Дамира Юсупова, его упорство и концентрация в катастрофической ситуации помогли спасти 233 жизни.

В 17.00 стартует красочная церемония награждения героев, на которой станут известны имена лауреатов Премии.

Музыкальным хедлайнером вечера станет группа Dabro – коллектив из Казани, состоящий из двух братьев, Ивана и Михаила Засидкевичей. Выступление дуэта состоится сразу после завершения чествования героев из 5 регионов России – лауреатов премии «Время Героев».

Билеты на фестиваль доступны по Пушкинской карте, также их может приобрести любой желающий в официальном интернет-магазине Bileton.ru

Приобрести билеты на фестиваль можно в день мероприятия – в кассах стадиона «Мордовия Арена». В день мероприятия на продажу билетов в кассах будут действовать льготы – для пенсионеров, военнослужащих, инвалидов. Дети до 7 лет могут посетить мероприятие бесплатно.

После завершения торжественной церемонии награждения жители Саранска без проблем смогут добраться домой: на остановке «Моховая» в 20.00 посетителей «Мордовия Арены» будут ждать автобусы, которые доставят гостей премии по направлениям - Химмаш, Юго-Запад и Ялга, Светотехстрой.

Мероприятие реализуется автономной некоммерческой организацией гражданско-патриотического развития молодежи «Подвиги» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Мордовия.