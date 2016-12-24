Саранский культуролог признана победителем всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы»

Саранский филолог и культуролог, доктор философских наук, заведующая отделом теории и истории культуры НИИ гуманитарных наук при Правительстве Мордовии Ирина Лаптева стала победителем всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы».

Он организуется с 2017 года Межрегиональной Лигой преподавателей высшей школы при поддержке федерального Министерства науки и высшего образования и направлен на популяризацию достижений преподавателей вузов, повышение квалификации и формирование кадрового резерва высшего образования. Победители конкурса разных лет ежегодно выпускают учебники для начинающих преподавателей.

По словам куратора конкурса, заместителя Министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, «Всероссийский конкурс «Золотые имена высшей школы» играет значительную роль в развитии молодых преподавателей, даёт им возможность проявить свои таланты, идеи и достижения.

Ирина Лаптева более двадцати лет преподавала на факультете иностранных языков МГУ Н.П. Огарева. С 2015 года она возглавляет региональную общественную организацию «Культурно-языковое многообразие территории», которая через язык и культуру помогает сближению людей разных народов и стран. Последние пять лет Ирина Лаптева руководит научными исследованиями профильного направления в НИИ гуманитарных наук.

Как сообщили организаторы, в 2024 году на участие в конкурсе поступило более тысячи заявок от преподавателей из 248 вузов 75 регионов страны. Среди конкурсантов больше всего представителей технических, экономических, медицинских, педагогических и юридических наук. Культурологов - единицы. Тем ценнее победа Ирина Лаптевой.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в День преподавателей высшей школы 19 ноября в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.