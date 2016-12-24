В Мордовии проходят соревнования по многоборью спасателей среди команд ПФО

В прошлом году в Мордовии после почти 20-летнего перерыва возобновилось проведение состязаний по многоборью спасателей. 7 сентября в Большеберезниковском районе состоялось открытие Межрегиональных соревнований МЧС России «Кубок Поволжья» и соревнований среди команд профессиональных аварийно-спасательных бригад Приволжского федерального округа. Они будут проходить до 10 сентября.

На открытие состязаний приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Он осмотрел представленное на стендах современное и мощное оборудование для выполнения спасательных задач и индивидуальные средства защиты для спасателей. Все это российского производства. Также Глава Мордовии осмотрел условия проживания участников в палаточном лагере.



«Дорогие друзья, соседи, спасибо вам большое, что приехали в нашу республику для участия в соревнованиях, - приветствовал руководитель республики. - Много лет не было этих состязаний, мы их воссоздали. Именно в них рождается профессионализм. Состязания покажут каждого из вас, как профессионала, профессионализм вашей команды».



Глава Мордовии отметил, что соревнования проходят в историческом месте, на территории «Сурского рубежа» – месте трудового подвига не только мордовского народа, но и всей страны.



«Этому самому важному делу сегодняшнего времени - военно-спасательным работам, которым вы владеете и передаете его более молодому поколению, мы уделяем такое повышенное внимание. Это очень важно, желаю вам успеха!» - сказал Артём Здунов.



Соревнования по многоборью спасателей – это уникальный формат профессионального и неформального общения спасателей. Они повышают уровень профессиональной подготовки, навыков по оказанию помощи пострадавшим гражданам и укрепляют межведомственное взаимодействие экстренных служб.



Начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин отметил, что все собравшиеся друг друга знают, не раз приходили коллегам на помощь: «Сегодня мы вместе на этом спортивном празднике - празднике общения, профессионализма, сопереживания за победу своих боевых товарищей».

Член Высшего Совета Российского союза спасателей, заслуженный спасатель России Евгений Черный поблагодарил руководство республики и всех причастных к организации этих соревнований: «Только благодаря этой слаженной работе удается реализовать такие замечательные мероприятия. Коллеги, вы все уже победители - вы стали победителями, когда выбрали эту профессию!»



«Каждый из тех, кто участвует у соревнований, будет на голову выше тех, кто на них не попал. Дай Бог, чтобы живьем вы поменьше сталкивались с такими ситуациями, но если столкнетесь - чтобы умели и знали, что с этим делать. Повышайте свои навыки и передавайте свой опыт молодым», - напутствовал главный судья соревнований, вице-президент Российского союза спасателей, заслуженному спасателю России Александр Курсаков.



После официального открытия гости и участники переместились на полигон для соревнований, где прошла самая зрелищная часть соревнований - этап «Техногенная катастрофа». Сотрудники спасательных бригад из Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Пензенской и Ульяновская областей демонстрировали навыки поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации, ликвидации последствий ДТП. Спасатели умело действовали на высоте в условиях промышленного альпинизма и даже в непригодной для дыхания среде, а также продемонстрировали умение поиска пострадавших под завалами после обрушения.