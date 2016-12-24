В Мордовии проходит фестиваль «Папа, Мама, Я – здоровая семья»

30 августа в столице Мордовии проходит фестиваль «Папа, Мама, Я – здоровая семья». Это настоящий праздник здорового образа жизни, семейных ценностей и активного долголетия. Формат проведения самый непринужденный: мастер-классы, спортивные активности и состязания, шоу-программа, а также работа площадок комплексного медицинского обследования, где каждый желающий может бесплатно и быстро пройти чек-ап по узкопрофильным направлениям.

Такой фестиваль в Мордовии проходит впервые. Но он сразу же пришелся по душе семьям республики, ведь главное его достоинство в том, что здесь можно весело и с пользой провести время каждому члену семьи. Работу площадок фестиваля оценил и Глава Мордовии Артём Здунов.

Он осмотрел все представленные в рамках фестиваля медицинские локации. Здесь можно узнать свои показатели давления, сахара, провести ЭКГ и проконсультироваться у терапевтов, ортопедов, подологов, неврологов и дерматологов, получить рекомендации по здоровому питанию. Руководитель региона оценил передвижные комплексы Службы крови и оказания стоматологической помощи.

Возле Дворца водных видов спорта как раз проходили состязания детей на беговелах и семейная эстафета. Глава Мордовии угостил участников мороженым – в жаркий летний день такое угощение очень уместно! Также он заглянул на площадку «Движения Первых» и первого в регионе дайвингового клуба.

Фестиваль работает сегодня до 16.00.