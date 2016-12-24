В Саранске пройдет «Большая студенческая вечеринка»

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Посвященная всероссийскому Дню знаний «Большая студенческая вечеринка» пройдет 2 сентября на площади у Ледового дворца в столице Мордовии.
Главная сцена представит гостям студенческое творчество и яркие флешмобы, выступление кавер-групп, а также награждение активной молодежи региона. В завершение вечеринки состоится выступление хедлайнера вечера – поп-группы «Апрель», DJ-сет и дискотека.
В ходе вечеринки будет работать фудкорт, на площадках от партнеров все желающие смогут познакомиться с предлагаемыми активностями, а в тематических фотозонах – сделать яркие фотографии.
Программа «Большой студенческой вечеринки»:
17:00 – Старт работы сцены, DJ-сет от DJ Ruzy
17:30 – Творческие номера от студенчества, презентация достижений ВУЗов, выступление резидентов Арт-резиденции «Од Васта», флешмоб «Вейсэ»
18:30 – Торжественная часть мероприятия
19:15 – Выступление поп-группы «Апрель»
20:30 – DJ-сет от DJ Ruzy
21:00 – Подведение итогов розыгрыша от reSale
21:15 – DJ-сет от DJ Smur
22:00 – Завершение работы главной сцены
Организаторы мероприятия - Государственный комитет по делам молодежи РМ, Мордовский республиканский молодежный центр.
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