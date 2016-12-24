В Доме Республики обсудили развитие киноиндустрии в Мордовии

В День российского кино Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями киноиндустрии, чтобы обсудить развитие этой сферы в республике. Речь также шла о деятельности созданной недавно региональной Кинокомиссии, которая занимается презентацией республики в киноиндустрии и содействием съемочным процессам.



Руководитель Мордовии поздравил участников встречи с профессиональным праздником и отметил, что киноиндустрия для республики – направление не новое, сейчас оно активно развивается.

«Чтобы кино состоялось нужно желание, любовь к к кинематографу, нужны люди и локации. Мы серьезно занялись этой задачей три года назад, поэтому у нас стали появляться большие киноработы. Сейчас нам важно заявить о себе, дать информацию кинокомпаниям, съемочным группам - если правильно выстроим работу, к нам будет интересно приезжать. Я поддержу это направление! Спасибо нашему Президенту, что в такое непросто время есть возможность снимать кино о том, что беспокоит людей, кино, которое помогает достучаться до сердец», - подчеркнул Артём Здунов.



Только за прошлый год в Мордовии снято три большие киноработы: полнометражный художественный фильм-сказка «Школа Бабы Яги», первый документально-игровой фильм о скульпторе и нашем великом земляке Степане Эрьзя, а также документальный фильм «Спасая маленькие жизни» - он посвящен 60-летию Детской республиканской больницы.

Сейчас ведутся съемки полнометражного художественного фильма «Тайна Адмирала Ушакова» - это первый более чем за 70 лет фильм про Федора Ушакова. Проект поддержан Президентом России Владимиром Путиным, он имеет высокую историческую и духовную значимость для региона, особенно актуален в современных условиях. Съемки стартуют осенью и пройдут в Мордовии и Ярославской области.



О текущей деятельности и планах вновь созданной организации доложила советник Главы РМ – Председатель Кинокомиссии РМ Елена Семелева. Она рассказала о проведенной работе по подбору самых разных локаций для киносъемок, организации съемочного процесса, персонала.



Гость республики – доверенное лицо Президента страны, режиссер-документалист, руководитель культурных проектов «Комитета семей воинов Отечества» Олеся Шигина рассказала о направлениях, которые реализуются и международном передвижном фестивале «Кино на службе Отечеству». Его главная цель – донести до подрастающего поколения правдивую информации о защитниках страны, специальной военной операции, помощи фронту, а также воспитание преданности и любви к Родине, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

К проекту уже подключились 27 регионов, среди основных площадок – вузы, учреждения СПО и школы. Олеся Шигина предложила Мордовии стать пилотным регионом по созданию кино-арт-пространства для демонстрации в молодежной среде кино, графики и музыки. Еще одной инициативой стало создание в Мордовии центра подготовки методических рекомендаций по интеграции культуры в образовательный процесс - эта работа должна вестись в тандеме власти, бизнеса, культуры и образования.



«Мы готовы предоставить республике все имеющиеся у нас возможности и материалы, поделиться наработками в области кино и других видов искусства, влияющих на нравственные ориентиры. Отрадно, что в вашей республике налажены прочные связи между руководством региона, всеми сферами жизни и молодежной средой», - подчеркнула Олеся Шигина.



Артём Зудов заверил: Мордовия обязательно подключится ко всем обозначенным проектам - кино в Мордовии быть.



Участники встречи обсудили также работу в республике киношколы – вовлечение в сферу подрастающего поколения, профилактику девиантного поведения у подростков через кинотерапию.