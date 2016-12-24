Четыре проекта Мордовии победили на Всероссийском конкурсе благоустройства

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Сразу 4 проекта Мордовии победили на Всероссийском конкурсе благоустройства! Результаты объявлены сегодня Минстроем.

Поздравляю жителей наших городов: Ардатов, Рузаевка, Ковылкино и Краснослободск. Уже в следующем году у вас появятся новые уютные и красивые общественные пространства. Больше 300 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на реализацию проектов-победителей.

Благодарю СМИ республики и всех, кто принимал активное участие в освещении федерального проекта #ФКГС в соцсетях. Мордовию отметили в этой номинации по результатам I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Спасибо за проделанную работу, #КомандаМордовии»