Четыре проекта Мордовии победили на Всероссийском конкурсе благоустройства

Во всех сельских школах Мордовии открыты «Точки роста»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Сразу 4 проекта Мордовии победили на Всероссийском конкурсе благоустройства! Результаты объявлены сегодня Минстроем.
Поздравляю жителей наших городов: Ардатов, Рузаевка, Ковылкино и Краснослободск. Уже в следующем году у вас появятся новые уютные и красивые общественные пространства. Больше 300 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на реализацию проектов-победителей.
Благодарю СМИ республики и всех, кто принимал активное участие в освещении федерального проекта #ФКГС в соцсетях. Мордовию отметили в этой номинации по результатам I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Спасибо за проделанную работу, #КомандаМордовии»
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