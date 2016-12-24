Мордовия несколько лет планирует жить с профицитным бюджетом

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«Сегодня на очередном заседании регионального Правительства утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия за первое полугодие 2024 года, обсудили основные характеристики республиканского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Отмечу, что за первое полугодие текущего года наблюдается профицит бюджета. Кроме того, на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов мы также прогнозируем профицитный бюджет».