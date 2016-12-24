В Мордовии растут экономика и доходы бюджета

22 августа в Саранске прошла сессия Госсобрания Мордовии, в работе которой приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального Правительства и главы районов.

Вначале заседания и.о. Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова вручила удостоверения и нагрудные знаки депутатов республиканского парламента Татьяне Волковой и Ксении Вотяковой. Решением регионального Избиркома мандаты депутатов переданы им в связи с досрочным прекращением полномочий Юрия Тутукова и Максима Автаева.

Депутаты на сессии внесли изменения в республиканский бюджет. Объем доходов на 2024 год увеличен на 3,8 млрд. рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Министр финансов РМ Сергей Тюркин анонсировал увеличение расходов по ряду социально значимых направлений, в том числе на оплату труда работников госучреждений и муниципальных учреждений общего и дошкольного образования, на обеспечение граждан льготными лекарствами, на выплаты участникам СВО, на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Предусмотрена новая мера социальной поддержки населения – ежемесячные денежные выплаты детям, больным фенилкетонурией.

Председатель комитета Госсобрания РИ по бюджету, финансам и налогам Светлана Киселева подчеркнула, что рост имеется практически по всем доходным источникам. - «Доходы – это отражение ситуации в экономике республики, которая развивается благодаря командной работе руководства региона, органов госвласти и местного самоуправления, предприятий. Мы имеем возможность увеличить расходы бюджета, в первую очередь по социальным статьям».

Депутаты поддержали предложение Минспорта предоставить право на льготное получение услуг в государственных физкультурно-спортивных организациях ветеранам боевых действий из числа участников СВО и членам их семей, а также членам семей участников СВО, погибших в ходе военной службы или скончавшихся после увольнения вследствие военной травмы.

На «правительственном часе» Министр экономики, торговли и предпринимательства Иван Горин представил итоги социально-экономического развития Мордовии за первое полугодие. Отмечено, что рост ВРП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103%, индекс промышленного производства – 111,7%, объем валовой продукции в сельском хозяйстве – 103,5%, объем строительных работ в сопоставимых ценах – 76,1%, объем инвестиций в основной капитал – 108,4%. Рост реальной заработной платы (за январь – май) составил 115,1%.