Артём Здунов побывал в Каланчакском округе Херсонской области

Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым побывала на подшефной территории - в Каланчакском округе Херсонской области.

Глава Мордовии вместе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо оценили работу ремонтно-восстановительных бригад из нашей республики. Как подчеркнул Артём Здунов, несмотря на сложные условия, темп набран хороший.

Из Мордовии доставили лекарства и оборудование в помощь медикам. Самоотверженный труд республиканских врачей здесь очень ценят. «Обратил внимание на детскую комнату Каланчакской больницы. Обновим её, чтобы маленьким пациентам было комфортно, - отметил Артём Здунов. - Продолжим обмениваться опытом, обучать представителей медицины и образования из Херсонщины. Важно быть в единой системе, вместе».

Также Глава республики встретился с нашими земляками-военнослужащими. Новый УАЗ, гумпомощь, посылки от родных и близких - все это доставили из Мордовии.

У часовни в честь святого праведного воина Феодора Ушакова вместе с Владимиром Сальдо и юными каланчакцами высадили саженцы сосны, привезенные из нашей республики.

Побывали и в школе в селе Преображенка, передали комплекты учебников, художественную литературу, а ребятам - рюкзаки и принадлежности к новому учебному году.