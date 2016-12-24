Артём Здунов поздравил атяшевцев с днем рождения района и 130-летием поселка

Глава Мордовии Артём Здунов 17 августа принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 130-летию поселка Атяшево и 96-й годовщине образования Атяшевского района.

Руководитель республики, приветствуя жителей района, подчеркнул: сегодняшние успехи муниципалитета – результат самоотверженного труда многих поколений атяшевцев. Район по праву гордится своей историей, культурой, традициями, большими, дружными семьями, крепкими трудовыми династиями и земляками. Атяшевская земля дала стране 11 Героев Советского Союза и 10 Героев Социалистического Труда.

«Низкий поклон всем, кто вложил свой труд в район, кто сегодня защищает суверенитет и безопасность Родины в зоне специальной военной операции», - сказал Артём Здунов.

Золотыми буквами в историю Атяшевского района вписаны имена героев войны и труда, выдающихся деятелей науки, культуры, медицины, спорта. «Мы гордимся нашими земляками, их очень много», - подчеркнул руководитель республики.

На праздник Атяшевского района приехала делегация из побратимского Червенского района Республики Беларусь. «Мне приятно, что сегодня с нами наши соратники из Республики Беларусь. Это родственный район, близкий и моей семье. Давайте и дальше дружить районами, семьями, нашими домами», - сказал Артем Здунов.

Особое место в жизни района, как отдельно отметил Глава республики, занимает холдинг МПК «Атяшевский», в котором трудятся более полутора тысяч человек. «Это передовые технологии, высочайшие производственные показатели, новые рабочие места и достойная зарплата. Благодарю руководство холдинга и весь бизнес Атяшевского района за вложение в людей», - сказал руководитель региона.

Атяшевский район - это не только опорный пункт РФ, это и передовик в пилотном республиканском проекте по репродуктивному здоровью, повышению рождаемости. Напомним, что этот проект стартовал в Атяшевском районе по инициативе и при поддержке Главы Мордовии. Стабильная работа предприятий, бизнеса, комфортная среда проживания – все это основа благополучия жителей района. Важно, чтобы молодые специалисты с уверенностью смотрели в завтрашний день, строили семьи, рожали детей и связывали свое будущее с родным краем. На это и будет работать пилотный проект по улучшению демографии.

Как рассказал глава района Константин Николаев, работу по проекту ведут комплексно. «Проводим анализ заболеваемости, в первую очередь - репродуктивного здоровья при поддержке специалистов Минздрава. Большое место в проекте занимает пропаганда здорового образа жизни. Мы начали проводить в районе «Шумбрат - зарядки». В ЗАГСе создали комнату примирения для тех пар, которые собрались разводиться. Там с ними работает психолог. В селе Тетюши мы предоставляем многодетным семьям земельные участки для строительства жилья. Проводим много других мероприятий в сфере здравоохранения, образования, культуры - считаем, что все должны быть задействованы в решении задачи по увеличению рождаемости», - сказал глава района.

Артём Здунов выразил уверенность, что у атяшевцев все получится. «Давайте попробуем, покажем пример всей России. Над этим проектом будет работать вся республика, прошу всех его поддержать. У нас в республике всегда были большие семьи. От всей души желаю Атяшевскому району и поселку Атяшево процветания, межнационального мира и согласия, приумножения достижений в экономике, социальной сфере и в демографии», - сказал руководитель Мордовии.

Атяшевцев поздравили также Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, председатель районного совета депутатов Червенского района Республики Беларусь Лариса Ефименко.

На празднике состоялось чествование тружеников района, трудовых династий, участников СВО, многодетных и молодых семей - все получили памятные подарки. Константин Николаев поблагодарил Главу республики за поддержку всех инициатив и нужд района. «Атяшевцы вас не подведут», - сказал он.