В Доме Республики обсудили вопросы безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний

16 августа в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Республике Мордовия.

Глава республики, открывая заседание, подчеркнул: в настоящее время противник активизирует террористическую деятельность, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране. Украинские вооруженные формирования, спецслужбы и неонацистские структуры расширяют географию применения беспилотных воздушных судов для атак по объектам различной отраслевой принадлежности. С использованием социальных сетей предпринимаются попытки провоцирования конфликтных ситуаций, которые могут привести к массовым антиобщественным проявлениям.

«Для противодействия названным угрозам необходимо выработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы по профилактике терроризма», - отметил Артём Здунов.

Большой комплекс мероприятий по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям предстоит реализовать в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Как подчеркнул Глава Мордовии, такими мероприятиями должно быть охвачено как можно больше жителей республики.

Одной из основных тем заседания стало обеспечение безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний. О готовности группировки сил и средств Оперативного штаба в РМ к противодействию террористическим угрозам доложил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РМ Андрей Каринкин.

Министр образования РМ Елена Солдатова рассказала о мерах по обеспечению безопасности образовательных организаций. Она сообщила, что на подготовку отрасли к функционированию в новом учебном году было направлено более 1,5 млрд рублей. Средства пошли на капитальный и текущий ремонт, оснащение оборудованием, обеспечение учебниками, укрепление антитеррористической защищенности школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, организаций СПО. Объекты образования были дооснащены системами оповещения и управления эвакуацией, металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, охранной сигнализацией.

В городском округе Саранск внедряется проект «Безопасный детский сад» - оборудование установлено в пяти пилотных дошкольных учреждениях. Тестирование системы и обучение родителей запланировано на 21 августа.

Приемка образовательных организаций к началу нового учебного года, как отметила министр образования, завершена. В настоящее время заканчивается проверка школьных маршрутов - в республике их 336, на них работает 282 транспортные единицы, еще 30 единиц поступит в регион до конца года.

Глава республики дал поручение провести проверки руководства и персонала образовательных организаций на знание порядка действий при угрозах террористического характера. «Для нас очень важно, чтобы те, кто за это отвечает, были максимально подготовлены и понимали, как действовать в экстренных ситуациях», - подчеркнул Артём Здунов.

Кроме того, на заседании обсудили ход реализации в регионе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2024-2028 годы, готовность к проведению единого дня голосования и утвердили перечень потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей.