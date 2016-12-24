В Мордовии убрано более половины зерновых и зернобобовых культур

В республике продолжается уборочная кампания. Промежуточные итоги сезона подвели на совещании у Главы Мордовии - в нем приняли участие Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, вице-премьер Раиса Цыбизова, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в этом году составила 463 тысячи гектаров. Намолочено 690 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 1 августа урожайность составляет 28,4 центнеров с гектара - это на 3,4 ц/га выше среднего значения по ПФО.

Погодные условия этого сельскохозяйственного сезона были хуже, чем в прошлом году, но аграрии делают все возможное, чтобы урожай был собран в максимально полном объеме. Убрано уже более 50% от посевной площади. Завершена уборка зеленого горошка, в разгаре - уборка озимых культур, приступили и к яровым. В этом году, как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин, доля высева семян отечественной селекции превысила 70%.

Также на совещании у Главы республики обсудили сельскохозяйственные планы на следующий сезон, в том числе речь шла о закупке минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и оборудования.