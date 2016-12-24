Харис Якуббаев возглавил Управление Судебного департамента в Республике Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов 14 августа принял участие в представлении начальника Управления Судебного департамента в Республике Мордовия. На эту должность назначен Харис Якуббаев, ранее возглавлявший Инсарский район.

Управление Судебного департамента осуществляет организационное обеспечение деятельности районных судов, органов судейского сообщества Республики Мордовия, а также финансирование мировых судей и формирование единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей. Более пяти лет в республиканском Управлении Судебного департамента не было руководителя.

Глава Мордовии подчеркнул: «Мы всецело поддерживаем это назначение. У Хариса Шамильевича - огромный опыт административной работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе в федеральных структурах. Уверен, что он будет трудиться с полным пониманием предмета деятельности и с любовью к республике - этого у него не отнять».

Среди ключевых направлений, требующих постоянного внимания и контроля, Глава Мордовии назвал обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности зданий судов и процесса отправления правосудия, кадровое обеспечение, организацию надлежащих условий для работы судов, судебных процессов, деятельности их аппаратов.

За последние три года в республике очень многое сделано по улучшению условий размещения мировых судей – из 44 участков большая часть уже переведена в помещения с надлежащими условиями для работы. По оставшимся девяти участкам вопрос тоже решается, продолжится их ремонт и оснащение.

Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ Алексей Слотюк поблагодарил руководителя региона за личное внимание к этим вопросам. «В республике начали активно переводить участки мировых судей из районных судов в отдельные помещения. Это начали делать только при Артёме Алексеевиче, это его личная заслуга», - подчеркнул он.

Харис Якуббаев от имени депутатов и жителей Инсарского района поблагодарил Главу Мордовии за всестороннюю поддержку муниципалитета и выразил готовность плодотворно работать на новом месте.