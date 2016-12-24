Артём Здунов провел встречу с руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора

Глава Мордовии Артём Здунов 14 августа провел встречу встречу с руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора Андреем Филимоновым. Обсуждались вопросы взаимодействия по важнейшим направлениям совместной работы. В том числе, речь шла о прохождении осенне-зимнего отопительного периода, обеспечении безопасности на опасных производственных объектах, предупреждении аварийности на предприятиях энергетической отрасли.

Руководитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора отметил высокий уровень взаимодействия ведомства и республики. Промышленные предприятия региона сотрудничают с Управлением в части обеспечения безопасности производств, повышения компетенций руководящих инженерно-технических кадров и реализации контроля за техническим состоянием поднадзорных производств и объектов.

Налажено взаимодействие по аттестации персонала и повышения его компетенций по промышленной, электробезопасности, а также безопасности в сфере электроэнергетики и гидротехнических сооружений. Ведется сотрудничество и по реализации производственного контроля, регистрации технических устройств, постановке на учет опасных производственных объектов и прохождения экспертизы промышленной безопасности.

«Что касается аттестации персонала, повышения его компетенций - этот вопрос в сегодняшних условиях имеет приоритетное значение. На заседаниях антитеррористической комиссии мы много внимания уделяем вопросам технической безопасности объектов», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии отметил также важность безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона. В ходе встречи были определены направления взаимодействия в этой сфере.

Во встрече приняли участие вице-премьеры Инсаф Хайруллин и Батыр Эмеев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Александр Голянин, министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин, заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Александр Пальдяев.