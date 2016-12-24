Артём Здунов наградил спортсменов и тренеров республики

8 августа в Доме Республики в преддверии Дня физкультурника чествовали спортсменов, тренеров – тех, кто достиг высоких результатов в состязаниях, активно работал по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. В торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



По доброй традиции на церемонии подвели спортивные итоги минувшего года. У республики много спортивных побед на самых престижных соревнованиях, в том числе международного уровня. 1328 медалей различного достоинства – таков общий результат наших спортсменов, и это на 20% больше, чем годом ранее.



С начала этого года спортсменами Мордовии на соревнованиях всероссийского и международного уровня завоевано уже 773 награды.



Важнейшим событием стало успешное выступление мордовских спортсменов на международных Играх БРИКС в Казани. Представители Мордовии завоевали для нашей страны сразу 8 медалей, половина из которых – золотые.



Сегодня в республике более 12 тысяч человек обучаются по программам спортивной подготовки, около 2600 спортсменов входят в состав спортивных сборных команд Республики Мордовия, 171 спортсмен – в состав сборных команд России. При этом основа высоких спортивных достижений заложена в массовом спорте.



Как подчеркнул Артём Здунов: «Главное - это приверженность людей к здоровому образу жизни». Для этого в республике стали проводить массовые утренние зарядки с участием ведущих спортсменов.



Глава Мордовии призвал также не забывать про комплекс ГТО. Во всех районах созданы центры тестирования, установлены площадки, которые оснащаются необходимым оборудованием и инвентарем. За время реализации проекта участие в нем приняли более 55 тысяч жителей Мордовии самого разного возраста.



Республика сохраняет позиции одного из главных спортивных центров страны, является местом проведения крупных всероссийских и международных соревнований. В 2023-2024 годах в регионе провели ряд масштабных спортивных состязаний.



«Каждый из вас делает одно большое, благородное дело. Вы работаете на благо республики, занимаетесь нравственно-патриотическим воспитанием молодого поколения», - сказал Артём Здунов.



Отдельную благодарность руководитель республики выразил тренерам-преподавателям - их профессионализм, опыт и мудрость являются основой успешных выступлений спортсменов.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия, новых спортивных достижений», - сказал Глава республики.



Награды спортсменам и тренерам вручили Глава Мордовии Артём Здунов, первый вице-премьер Галина Лотванова и министр спорта республики Никита Ларьков.