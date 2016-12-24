В Саранске откроется арт-резиденция «Мордовия-Китай»

С 7 по 13 августа в Саранске проводится мероприятие, направленное на развитие международного молодежного сотрудничества – в столице республикиначинает работу арт-резиденция «Мордовия-Китай».

В арт-резиденции встретятся молодые дизайнеры из Мордовии в возрасте от 18 до 35 лет и 10 предпринимателей из Китайской Народной Республики, работающие в сфере дизайна по различным направлениям. В составе делегации Китая - руководители крупных компаний, предприниматели и бизнесмены.

Гостей ждут экскурсии по знаковым местам Мордовии, посещение ряда предприятий республики, благодаря которым они смогут познакомиться с самобытной мордовской культурой.

Творческая программа будет включать в себя мастер-классы от мордовских мастеров по гончарному мастерству, резьбе по дереву и плетению, а представители китайской делегации проведут мастер-класс по глиняной скульптуре.

Также пройдет круглый стол по обмену опытом и идеями между участниками арт-резиденции, все изученное в ходе общения станет основой для работы в творческой лаборатории, в рамках которой дизайнеры совместно создадут проект, который затем может быть реализован как в Мордовии, так и в Китае.