Петр Тултаев принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

В рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу» традиционно принимают участие представители депутатского корпуса, бизнес-сообщества, общественных организаций и промышленных предприятий.

Сенатор Совета Федерации России Петр Тултаев вручил наборы первоклассника в саранском Штабе общественной поддержки «Единой России». Их получили десять детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Я с удовольствием принимаю участие в этой очень полезной акции уже не в первый раз. Не у всех родителей есть возможность приобрести школьные товары и наша помощь в таком случае необходима и важна. Желаю ребятам хорошей учебы, отличных отметок и прекрасного настроения»,- сказал Петр Тултаев.