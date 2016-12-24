Чамзинский район Мордовии возглавил Андрей Сазанов

О стоящих перед новым руководителем задачах в телеграм рассказал Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«На отчетной сессии Совета депутатов Чамзинского муниципального района был избран новый глава района Сазанов Андрей Васильевич. В течение 8 лет он работал на муниципальном уровне в сфере строительства и ЖКХ, был первым заместителем главы района, работал в органах государственной власти Республики Мордовия.

Перед районом стоят задачи по поддержке семей-участников специальной военной операции, по реализации крупных проектов в рамках федеральной программы КРСТ (Комплексное развитие сельских территорий – прим. ред.), суммарный объем финансирования которых составляет 1,6 млрд рублей, по дополнительному увеличению доходов муниципалитета, приведение в нормативное состояние дорожной сети. Очень важно новому главе района находиться в постоянном диалоге с жителями, бизнес-сообществом, чтобы чувствовать обратную связь и правильно расставлять приоритеты в своей деятельности. Поздравляю Андрея Васильевича с новым жизненным вызовом и желаю успехов в работе!»