Дмитрий Чернышенко отметил значимость наследия Серафима Саровского в сохранении духовно-нравственных ценностей россиян

1 августа 1903 года состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского – через 70 лет после его кончины в 1833 году. В этот день по всей стране проходят торжества, посвященные годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного в лике святых. Основным местом празднования является Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.

Значимость наследия святого в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Преподобный батюшка Серафим демонстрировал духовные ценности, которые очень важны обществу сегодня и никогда не потеряют актуальности. Отрадно, что его наследие продолжает жить. Так, Дивеевский монастырь, ставший родным для старца, привлекает паломников со всего мира. При поддержке Президента Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла активно развивается Паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров», благодаря чему мы сохраняем исторические объекты и совершенствуем инфраструктуру», – рассказал вице-премьер.

В рамках работы кластера было отреставрировано 13 объектов культурного наследия, воссозданы 2 храма, благоустроено порядка 85 гектаров территорий, построено и реконструировано свыше 22 км дорог и возведены новые объекты транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры.

«Дивеево – настоящая «жемчужина». Место силы и притяжения, располагающее к размышлению, покою и гармонии. И работы на объектах кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» делают еще доступнее для верующих и паломников этот центр духовной жизни нашего Приволжского федерального округа, – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Создание и развитие кластера стало возможностью для перезагрузки целого ряда населенных пунктов на юге Нижегородской области. Например, Дивеево стало единственным селом России, где была построена набережная, также там созданы автомобильные обходы. Огромная работа проделана по развитию других видов инфраструктуры и сферы гостеприимства. Полностью преобразился центр Арзамаса, создана целая сеть прогулочных пешеходных зон, приведены в порядок десятки важных объектов, выведен транзитный транспорт. Возрождаются святыни. Все это стало возможным благодаря решениям Президента и Правительства России, поддержке Патриарха. Все больше людей получают возможность увидеть и проникнуться красотой мест, обладающих невероятной духовной силой», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также в рамках развития кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» ежегодно проводятся профессиональные конкурсы социальной программы «С именем преподобного Серафима Саровского»: «Серафимовский учитель», «Серафимовский врач», «Волонтер преподобного Серафима Саровского», «Серафимовская школа служения».

Преподобный Серафим Саровский (в миру – Прохор Мошнин) родился 19 июля (1 августа по новому стилю) 1754 года. В юности он решил посвятить жизнь Богу и ушел в монастырь – Саровскую пустынь, где в дальнейшем совершал свои молитвенные подвиги.

Серафим Саровский относился с любовью к каждому человеку, видя в нем образ Божий. Он приложил особые усилия к устроению и расширению Дивеевской общины. Старец скончался в 1833 году и был погребен за алтарем Успенского собора Саровской пустыни.

В 1903 году состоялась канонизация Серафима Саровского с участием царской семьи. В 1920 году мощи преподобного были вскрыты и перевезены в Москву, а затем потеряны. Через 70 лет – в 1990 году святыню обнаружили в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Спустя год мощи преподобного Серафима были официально переданы Русской Православной Церкви и перенесены в Дивеево.