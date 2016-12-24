В Саранске фонтан на площади Тысячелетия ремонтируют 30 рабочих

Такие сведения приводит городская Администрация. В настоящее время ведутся работы по укладке гранита в чаше фонтана и устройству гидроизоляции.

Ремонт выполняет подрядная организация ООО «ИТК-Групп».

Напомним, Глава Мордовии Артём Здунов поставил задачу завершить ремонт фонтана «Звезда Мордовии» на площади Тысячелетия до 31 августа – «невзирая на «непредвиденные» обстоятельства и технологические сложности».