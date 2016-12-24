В Саранске фонтан на площади Тысячелетия ремонтируют 30 рабочих

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
Такие сведения приводит городская Администрация. В настоящее время ведутся работы по укладке гранита в чаше фонтана и устройству гидроизоляции.
Ремонт выполняет подрядная организация ООО «ИТК-Групп».
Напомним, Глава Мордовии Артём Здунов поставил задачу завершить ремонт фонтана «Звезда Мордовии» на площади Тысячелетия до 31 августа – «невзирая на «непредвиденные» обстоятельства и технологические сложности».
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет