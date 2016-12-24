В поселке Луховка жилой дом украсит мурал

На стене жилого дома в поселке Луховка (ул. Октябрьская, 10) стартовала работа над новым муралом в рамках V юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Автор художественного панно – участник фестиваля Денис Гришенков, занявший второе место с работой «Объятия поколений – вечная связь».



В работе Дениса Гришенкова изображена сцена проводов главы семьи на защиту Родины. Полная отрисовка мурала завершится уже в ближайшее время. За процессом его создания можно следить на сайте фестиваля: formartpfo.ru.



Ключевая тема работ юбилейного сезона фестиваля - «Единство поколений», она посвящена Году семьи в России. Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой на фестиваль поступило 38 заявок. На втором месте – Республика Татарстан и Республика Мордовия (по 30 заявок от каждого региона).

Заключительный этап проекта стартует в августе - каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся работу.



Итоги стрит-арт фестиваля будут подведены также в августе в городе Кирове. Там пройдет торжественная церемония награждения победителей, где обладатели дипломом I, II и III степеней получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.



Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.