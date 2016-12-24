В Саранске после ремонта автодороги на улице Гагарина появятся новые остановочные павильоны

По информации городской Администрации, в ходе ремонтных работ по обновлению дорожного полотна на улице Гагарина были демонтированы остановочные павильоны «18 школа», «Ул. Коммунистическая», «Ул. Студенческая» и остановки общественного транспорта «Ул. Ломоносова». После завершения работ на проезжей части, на месте прежних будут установлены новые остановочные павильоны.

В настоящее время ремонт дороги ведется сразу на двух участках - от ул. А. Невского до ул. Ульянова и от ул. Полежаева до ул. Коммунистическая. Работы проводит подрядная организация ООО «ТАНДЕМ» за счет средств Дорожного фонда Мордовии.

Отмечается, что сейчас уже выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, произведен демонтаж и монтаж смотровых колодцев, пешеходных ограждений и т.д.

Рабочие приступили к установке дорожных знаков, демонтажу провода и светильников по левой стороне на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистическая.