Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
Уважаемые работники органов следствия и ветераны службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя трудной и ответственной работе - служению справедливости. Вы стоите на страже закона, защищаете интересы наших граждан.
Расследование коррупционных схем, хищений, уклонений от налогов и других преступлений обеспечивает честную конкуренцию, высококачественную и здоровую предпринимательскую среду. Это весомый вклад в развитие республики и государства.
Благодарю сотрудников и ветеранов органов следствия за службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет