Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации

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Уважаемые работники органов следствия и ветераны службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя трудной и ответственной работе - служению справедливости. Вы стоите на страже закона, защищаете интересы наших граждан.

Расследование коррупционных схем, хищений, уклонений от налогов и других преступлений обеспечивает честную конкуренцию, высококачественную и здоровую предпринимательскую среду. Это весомый вклад в развитие республики и государства.

Благодарю сотрудников и ветеранов органов следствия за службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

 

Глава Республики Мордовия        А. Здунов

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