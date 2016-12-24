Артём Здунов выступил на форуме «Здоровое общество»

24 июля в Москве открылся форум «Здоровое общество» - ведущая площадка для выработки решений, нацеленных на увеличение продолжительности здоровой и активной жизни, укрепление ментального благополучия, формирование благоприятной окружающей среды.

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в работе пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни». Модератором сессии выступила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Она напомнила: по инициативе Президента России с 2025 года в нашей стране запускается новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его цель – рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и улучшение качества жизни россиян. В рамках проекта планируется как продолжение ранее начатых федеральных проектов и мероприятий, так и реализация новых, включая направление по созданию цифровых платформ.

На пленарной сессии состоялось обсуждение ключевых мероприятий национального проекта с участием ведущих экспертов страны.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заострил внимание на нескольких важнейших направлениях, влияющих на здоровье общества. В первую очередь, дальнейшей модернизации первичного звена здравоохранения – это самая востребованная часть медпомощи, которую должен получать каждый житель страны вне зависимости от места проживания. Дополнительное внимание предстоит уделить системе экстренной помощи, модернизации инфраструктуры для матери и ребенка. Предстоит перезагрузить и понятие здорового образа жизни – работа будет вестись в рамках нового нацпроекта «Здоровье для каждого».

О важности ЗОЖ рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Было отмечено, что система медицинской профилактики в стране работает довольно хорошо, но после перезагрузки она станет еще более успешной – в стране будет создана сеть Центров здоровья для взрослых.

В ходе сессии Татьяна Голикова отметила, что Мордовия – активный участник всех федеральных проектов и программ.

Артём Здунов рассказал, что Мордовия – показательный регион с точки зрения развития медицины первичного звена и последующих ее уровней. Обеспеченность медучреждений республики врачами - выше, чем в среднем по стране, при этом имеется дисбаланс медицинских кадров – профицит врачей в крупных медорганизациях и их дефицит в первичном звене. Аналогичная ситуация складывается практически во всех регионах страны. В городском стационаре на одного врача может приходиться по 5-7 коек, на амбулаторном приеме у врача-специалиста может быть по 30 и более пациентов за смену. В качестве решения в регионе внедряется маршрутизация пациентов сельских районов для получения специализированной помощи в круглосуточном стационаре. При этом отделения хирургического профиля и специализированные отделения будут сконцентрированы в крупных центральных районных больницах, имеющих достаточную материальную базу и кадровое обеспечение.

«Я считаю, один из выходов – это внутренняя мобильность. Если врачей не хватает на местах, будем их возить. У нас очень хороший опыт – 50 наших врачей постоянно работают в Херсонской области: ведут диспансерное наблюдение (диспансеризация там составляет 100%), работают педиатры и все ключевые специалисты. То же самое мы можем сделать в районах – реализовать вахтовый метод», - предложил Артём Здунов.

Следующее направление – привлекать ординаторов второго года, врачей-стажеров, это новые свежие силы. Глава Мордовии поблагодарил за такую возможность Правительство России. Ведется переподготовка врачей – программы по отдельным направлениям сокращены с двух лет до восьми месяцев. Это позволяет быстро обеспечивать систему необходимыми специалистами.

Глава Мордовии отметил, что регион полностью поддерживает решение об увеличении контрольных цифр приема на медицинские специальности в вузах и учреждениях СПО. Однако на выпуске теряется до четверти студентов, которые не собираются связывать свою жизнь с государственным здравоохранением. Таких целевых потерь хотелось бы избежать – в этом может помочь увеличение штрафов для таких выпускников. Артём Здунов подчеркнул: сам механизм должен измениться – пусть конкурс будет не 12, а шесть человек на место, но все они войдут в систему здравоохранения и останутся там реально работать.

В завершение своего выступления Глава республики рассказал об опыте Мордовии в проведении массовых «Шумбрат-зарядок» и подчеркнул: «Проект «Продолжительная и активная жизнь» огромный, интересный, делать его надо бодро, с улыбкой. Врач все-таки должен быть тем человеком, к которому люди приходят не только лечиться, но и спросить, как долго и качественно жить. На такой правильный вопрос будет дан и правильный ответ. Механизмов и инструментов для этого достаточно, будем реализовывать!»

Татьяна Голикова поддержала предложения Главы Мордовии, отметив: важно, чтобы специалисты услышали их, чтобы они были учтены в практической деятельности.